Рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості та збереження помірної інфляції.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, повідомив глава НБУ Андрій Пишний на брифінгу

"Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Це рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на горизонті монетарної політики", – сказав голова НБУ.

Він зазначив, що ставки за гривневими інструментами впродовж липня-грудня помірно знижувалися у відповідь на пом’якшення процентної політики НБУ, а дохідність гривневих інструментів була вищою за поточну та очікувану інфляцію. У результаті вкладення населення у гривневі строкові депозити та ОВДП надалі зростали, що відповідало завданням НБУ.

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Враховуючи очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році та зміщений вгору баланс ризиків, НБУ вважає за доцільне зберегти облікову ставку незмінною.

"Це дасть змогу втримати привабливість гривневих інструментів, що обмежуватиме попит на валютному ринку та сприятиме виконанню завдання НБУ із забезпечення курсової стійкості. Крім того, Нацбанк зберігатиме активну присутність на валютному ринку та згладжуватиме надмірні курсові коливання у межах режиму керованої гнучкості курсу", – наголосив Пишний.

Зі свого боку, збереження курсової стійкості залишатиметься важливим засобом утримання під контролем інфляційної динаміки та очікувань у 2024 році та приведення інфляції до цільового діапазону в 2025 році, додав очільник центробанку.

Ключова ставка

Національний банк України у грудні встановив облікову ставку на рівні 15%, знизивши її з 16%. Це рішення узгоджувалося зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень, зазначив тоді голова НБУ Андрій Пишний.

Облікова ставка – монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який Національний банк надає кредити банкам. Від цього залежать відсотки, під які банки будуть надавати кредити і депозити населенню та бізнесу. За допомогою облікової ставки Нацбанк намагається впливати на інфляцію.

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