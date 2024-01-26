Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,06 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 29 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,78 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,06 грн/євро. Тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,76/37,80 грн/дол., євро – 41,06/41,09 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, у лютому на валютний ринок України впливатиме низка економічних та воєнних чинників, а курсові коливання на готівковому ринку будуть в діапазоні 37,5-39,5 грн/дол. та 40-43 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 26 січня, подорожчав на 5 копійок – до 38,10 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,85 грн за євро.

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