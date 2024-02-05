Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,02 грн, євро – 41,15 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в понеділок, 5 лютого, послабився на 10 копійок – до 38,00 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і становить 41,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,60 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 15 копійок і складає 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 34 копійки і становить 41,15 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 5 лютого, зменшився на 5 копійок – до 38,10 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,60 грн за євро.

У столичних валютних обмінниках валюта сьогодні також подешевшала: середній курс долара сьогодні впав на 8 копійок – до 38,04 грн/долар (продати долар можна за 37,90 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, знизився на 15 копійок, до рівня 41,50 грн/євро (курс продажу – 41,25 грн/євро).

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