Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,37 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 6 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,55 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 40,37 грн/євро. Тобто гривня зміцнилася на 40 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,55/37,57 грн/дол., євро – 40,37/40,38 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 5 лютого, зменшився на 5 копійок – до 38,10 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,60 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в понеділок, 5 лютого, послабився на 10 копійок – до 38,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і становить 41,60 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,60 грн.

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