Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро – 42,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 17 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,55 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 25 копійок і становить 42,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,95 грн, євро – за курсом 41,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і становить 42,02 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 17 січня, подешевшав на 12 копійок – до 38,68 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 22 копійки і складає 42,43 грн за євро.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що у 2023 році офіційний курс гривні відносно долара послабився менш, ніж на 4%, проте дохідність гривневих інструментів з надлишком компенсувала цю девальвацію та залишається значно вищою порівняно з інструментами в іноземній валюті, йдеться у статті УНІАН.

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