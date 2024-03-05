Регулятор підтвердив статус для 15 фінустанов.

Національний банк провів щорічний перегляд показників діяльності банків за встановленими критеріями. За результатами, регулятор підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.

Як повідомила прес-служба НБУ, до списку системно важливих банків увійшли: "А-Банк", "Креді Агріколь Банк", "Кредобанк", "ОТП Банк", "Ощадбанк", "Південний", "ПриватБанк", ПУМБ, "Райффайзен Банк", "Сенс Банк", "ТАСкомбанк", "Укргазбанк", "Укрексімбанк", "УкрСиббанк", "Універсал Банк".

Перелік банків затверджено рішенням правління Національного банку від 29 лютого 2024 року. Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня відповідно до затвердженого положення.

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Банківська система України

За 2023 рік банки в Україні отримали майже 160 (159,99) млрд грн прибутку до оподаткування, що практично вдвічі більше, ніж у 2021 році. Майже половину прибутку (73,45 млрд грн) банки сплатять у якості податку. Зауважимо, що у 2021 році податок був практично у 12 разів менший та склав 6,37 млрд грн.

Станом на 5 березня готівковий курс долара до гривні в банках України зріс на 10 копійок – до 38,65 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,15 грн за долар.

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