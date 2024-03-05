Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро – 42,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 5 березня, не змінився і становить 38,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок – до 41,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,00 грн, євро – за курсом 40,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – 42,02 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 5 березня, зріс на 10 копійок – до 38,65 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 42,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,33 грн за євро.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, ситуація на валютному ринку всі дні цього тижня буде досить напруженою з періодичними спекулятивними спробами похитати курс, але при цьому повністю контрольованою Нацбанком.

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