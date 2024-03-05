В банках України зріс готівковий курс долара до гривні.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 5 березня, зріс на 10 копійок – до 38,65 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 42,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,33 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 3 копійки – до 38,57 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,48 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 2 копійки і складає 41,98 грн/євро (курс продажу – 41,83 грн/євро).

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Курс долара в Україні до 8 березня в більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,75 до 38,80 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 37,90 до 38,75 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Національний банк України встановив на вівторок, 5 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,31 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,54 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 28 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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