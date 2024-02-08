Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,02 грн, євро – 40,98 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 8 лютого, залишився без змін – 38,05 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також залишився без змін і становить 41,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн, євро – за курсом 40,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також без змін – 40,98 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 8 лютого, знизився на 2 копійки – до 38,05 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,30 грн за євро.

А у столичних валютних обмінниках середній курс долара сьогодні подешевшав на 5 копійок – до 38,00 грн/дол. (продати американську валюту можна за 37,93 грн). Курс євро в обмінниках сьогодні залишився без змін – 41,25 грн/євро (курс продажу – 41,11 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня ситуація на валютному ринку перебуватиме в уже звичному стані: міжбанк формуватиме курс валют на готівковому ринку. Курсові коливання на готівковому ринку будуть в діапазоні 38-39,5 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

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