Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 8 копійок - до 37,60 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро залишився на рівні попереднього дня - 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол., євро – 40,50 грн/євро.

Що зараз відбувається з курсом

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, прогнозує, що найближчими днями готівковий курс продовжить штовхати вниз конкуренцію на ринку, хоча значна динаміка при цьому спостерігатися не буде. За її словами до 14 травня готівковий курс долара в Україні коливатиметься у рамках 37,3-37,9 грн/дол.

Відео дня

Аналітики інвестиційної групи ICU зазначють, що загальна ситуація на валютному ринку на початку травня покращилася: інтервенції НБУ різко знизилися, а готівковий курс гривні укріпився. Аналітики відмічають зростання інтересу до купівлі безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозитах.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що курс долара в Україні у травні може прямо залежати від політичної та військової ситуації в країні, а вартість валюти коливатиметься у межах 37-39 грн/дол. Значущої девальвації гривні у травні не очікується.

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