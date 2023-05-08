Аналітики відмічають зростання інтересу до купівлі безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозитах.

Загальна ситуація на валютному ринку минулого тижня покращилася: інтервенції НБУ різко знизилися, а готівковий курс гривні укріпився.

Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестиційної групи ICU. Аналітики зазначили, що на міжбанківському ринку обсяг торгівлі валютою зменшився.

На готівковому ж ринку зменшився дисбаланс між купівлею і продажем валюти домогосподарствами, і за чотири дні населення придбало готівкової валюти на 39 млн дол. більше, ніж продало. Це на 9 млн дол. менше, ніж за аналогічний період попереднього тижня. Але попит перемістився в безготівковий сегмент роздрібного ринку, де купівля валюти збільшилася.

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За тиждень курс гривні в системно важливих банках посилився на 0,5% до 37,2-37,9 грн/дол., а з початку року укріплення становить приблизно 7%.

"Зменшення обсягів торгівлі валютою на міжбанківському ринку могло бути наслідком зменшення бізнес-активності через проблеми з експортом сільгосппродукції та вихідним днем у понеділок в Європі. На роздрібному ринку зріс інтерес до купівлі безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозитах. Це зменшило купівлю готівкової валюти та відповідно покращило збалансованість готівкового сегменту ринку", - повідомили у ICU.

Курс долара в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 8 травня, зміцнився на 5 копійок – до 37,75 грн/дол. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,30 грн за дол.

Тим часом, курс готівкового долара у ПриватБанку 8 травня залишився на рівні попереднього дня - 37,52 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

За прогнозами аналітиків, курс долара в Україні до початку літа значно не зміниться навіть у разі зупинки "зернової угоди". Експерти вважають, що угоду продовжать, але якщо цього не станеться, то готівковий долар може зрости приблизно на 1 гривню, утім катастрофічних наслідків не буде.

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