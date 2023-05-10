Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 10 травня, послабився на 3 копійки – до 37,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і складає 41,60 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол., євро – 41,05 грн за євро.

Що відбувається з курсом

За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, цього тижня до 14 травня готівковий курс долара в Україні коливатиметься у рамках 37,3-37,9 грн/дол.

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За її словами, на початку травня готівкова гривня тримала курс на зміцнення, подорожчавши на 10 копійок за 7 днів. Ці тенденції в основному спровоковані двома великими системними банками, які особливо сильно конкурують з небанківськими обмінниками за попит населення на валюту.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що курс долара в Україні у травні може прямо залежати від політичної та військової ситуації в країні. Вартість валюти коливатиметься у межах 37-39 грн/дол. Експерт вважає, що у травні може скоротитися кількість експортних надходжень валюти.

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