Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,15 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,65 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 5 копійок - до 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,15 грн/дол., євро – 40,50 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

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Що відбувається з курсом

Курс гривні зараз демонструє відносну стабільність, хоча ще рік тому деякі експерти прогнозували девальвацію національної валюти – до 90 гривень за долар.

Аналітиики інвестиційної компанії ICU заявляють, що на міжбанківському ринку продовжує відчуватися дефіцит валюти, який могли спричинити проблеми з експортом агропродукції.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько прогнозує подальше зміцнення гривні на готівковому ринку. За її словами, найближчим часом готівковий курс долара в Україні продовжить слабшати.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що на тлі зниження готівкового курсу долара в Україні в останні кілька тижнів зараз вигідніше вкладати кошти в депозити замість того, щоб переводити заощадження у валюту.

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