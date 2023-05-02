Баланс купівлі-продажу валюти за минулий тиждень змінився.

На міжбанківському ринку продовжує відчуватися дефіцит валюти, який могли спричинити проблеми з експортом агропродукції.

Протягом квітня коливання готівкового курсу відбувалися в межах 0,7%, а за підсумками місяця курс гривні до долара майже не змінився. Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестиційної компанії ICU.

"Із середини квітня курс гривні дещо послабшав до 37,7-38,3 грн/дол. станом на кінець попереднього тижня, але вже минулого тижня майже повернувся до значень початку місяця – 37,4-38,1 грн/дол.", - сказано в повідомленні.

Аналітики зазначили, що баланс купівлі-продажу населенням безготівкової валюти за минулий тиждень покращився - домашні господарства придбали безготівкової валюти на 1,7 млн дол. більше, ніж продали, завдяки більшим обсягам продажу. Водночас купівля готівкової валюти знову зросла й переважала продаж населенням валюти на 47,4 млн дол. за підсумками чотирьох робочих днів.

На міжбанківському ринку попит та пропозиція валюти серед клієнтів банків (юридичних осіб) майже не змінилися.

"Роздрібний сегмент валютного ринку стабілізується. Сегмент безготівкової валюти майже збалансувався, і населення продає і купує майже однакові обсяги валюти протягом уже трьох тижнів. Готівковий ринок коливається несуттєво, реагуючи на ситуативні зміни в попиті та пропозиції валюти, із незначним психологічним впливом ситуації на міжбанківському ринку", - йдеться у тижневику.

Водночас на міжбанківському ринку продовжує відчуватися дефіцит іноземної валюти, який могли спричинити проблеми з експортом агропродукції. Як зазначили у ICU, НБУ й надалі повністю контролює ситуацію і задовольняє надлишковий попит через інтервенції з продажу валюти, обсяг яких залишається на прийнятному рівні.

Курс валют 2 травня - яку ціну пропонують обмінники

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара в банківських обмінниках 2 травня залишився на рівні попереднього дня - 38,00 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок - до 41,70 грн/євро.

За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, найближчим часом готівковий курс долара в Україні продовжить слабшати.

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