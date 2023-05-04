Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок - до 37,60 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 10 копійок - до 41,60 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол., євро – 40,60 грн/євро.

Що відбувається з курсом

Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 35,943 млрд дол. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року).

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Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько прогнозує подальше зміцнення гривні на готівковому ринку. За її прогнозом, попит населення на готівкову валюту буде посилюватися. Однак, якщо і виникне тимчасовий дефіцит банкнот іноземної валюти, то він буде нетривалим, вважає експерт.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що на тлі зниження готівкового курсу долара в Україні в останні кілька тижнів зараз вигідніше вкладати кошти в депозити замість того, щоб переводити заощадження у валюту. За його словами, найближчими місяцями готівковий курс долара навряд чи буде значно зростати.

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