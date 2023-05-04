Курс гривні до євро становить 41,70 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 4 травня, зміцнився на 2 копійки – до 37,85 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 5 копійок - до 41,70 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,45 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Вчора, 3 травня, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва зміцнився на 13 копійок – до 37,87 грн/дол. Курс гривні до євро складав 41,65 грн/євро.

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За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, до кінця поточного тижня, 7 травня, курс долара в Україні коливатиметься у межах коридору 37,4 - 38,1 гривні за долар.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що зараз вигідніше вкладати кошти в депозити, а не купувати валюту.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко прогнозує, що ситуація на валютному ринку України в травні 2023 радикально не зміниться. Можливе зростання курсу євро.

"У нас є валютний коридор 37-38 гривень за долар. Ось в ньому курс і буде "топтатися" в цьому місяці. Гойдалки будуть - від та до. У нас не намічається якихось радикальних змін на валютному ринку", - повідомив Охріменко.

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