Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 26 квітня, зріс на 5 копійок і становить 39,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 43,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,35 грн, євро – за курсом 42,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився – 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не зазнав змін і становить 42,92 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар 26 квітня зріс на 1 копійку, до 39,89 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,78 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні незмінний і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 26 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,67 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,52 грн/євро, тобто гривня впала на 34 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

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