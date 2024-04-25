Продати долар можна в середньому за курсом 39,40 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 25 квітня, знизився на 5 копійок – до 39,85 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 3 копійки, до 39,88 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,76 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні незмінний і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,77 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 25 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,47 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,18 грн/євро, тобто гривня зросла на 8 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 24 квітня, не змінювався і становив 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора зріс на 10 копійок і складав 42,95 грн за євро.

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