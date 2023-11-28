Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,15 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 28 листопада, подешевшав на 5 копійок – 37,40 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,90 грн, євро - за курсом 39,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 41,15 грн.

Курс валют в Україні

Сьогодні, 28 листопада, подорожчав на 3 копійки – до 37,73 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,25 грн за долар. Курс євро щодо гривні сьогодні не змінився і становить 41,05 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,50 грн за євро.

Національний банк підвищив курси валют щодо гривні. Так, офіційний курс НБУ щодо долара сьогодні встановлено на рівні 36,22 грн/дол. –на 17 копійок більше, аніж попереднього дня. Офіційний курс євро до грвині зріс на 30 копійок до 39,66 грн/євро.

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