Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,53 грн, євро – 42,55 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 12 квітня, зріс на 15 копійок і становить 39,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,90 грн, євро - за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 19 копійок і складає 39,53 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 18 копійок і становить 42,55 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 39,48 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,37 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,65 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 12 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,17 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,02 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 34 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

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