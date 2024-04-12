Продати долар можна в середньому за курсом 39,00 грн, євро – 42,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 12 квітня, зріс на 15 копійок – до 39,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,80 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,10 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 39,48 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,37 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,65 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 12 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,17 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,02 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 34 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня валютні зміни на ринку, хоч і незначні, але спостерігатимуться ледь не щодня. За його словами, протягом тижня курсові коливання не перевищать в середньому 2% від початкового курсу при допустимих 5%.

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