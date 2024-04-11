Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,02 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 12 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,17 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

А ось щодо євро національна валюта значно подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,02 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 34 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,20/39,23 грн/дол., євро – 42,05/42,07 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки – до 39,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок і складає 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,60 грн/євро).

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня валютні зміни на ринку, хоч і незначні, але спостерігатимуться ледь не щодня. При цьому валютні коридори на міжбанку і готівковому ринку, що зараз майже однакові, не зміняться.

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