Курс гривні до євро сьогодні становить 40,69 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 4 вересня, ослаб на 2 копійки – до 40,67 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 4 копійки – до 40,69 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 39,75 грн за євро.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Раніше експерти спрогнозували, що у вересні 2022-го курс долара коливатиметься між 40 і 41 гривнею. А ось у жовтні ситуація може кардинально змінитися.

Також раніше повідомлялося, що в макроекономічному прогнозі Міністерства економіки зазначено, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

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