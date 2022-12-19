Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 4 копійки – до 40,14 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок – до 42,20 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол., Євро - 41,50 грн за євро.

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Війна в Україні та курс долара:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

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