Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 4 копійки – до 40,14 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок – до 42,20 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол., Євро - 41,50 грн за євро.
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