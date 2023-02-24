Російський рубль дешевшає до американської валюти п'ятий тиждень поспіль, а до європейської — шостий.

У річницю російського вторгнення в Україну валютний ринок агресора зафіксував рекордне падіння національної валюти РФ.

Як повідомляє видання The Moscow Times, на торгах у п'ятницю, 24 лютого, російська валюта впала до позначки 75,6 рубля за долар, і 80,74 рубля за євро, що є максимальним падінням валюти агресора з квітня 2022 року.

Російський рубль дешевшає до американської валюти п'ятий тиждень поспіль, а до європейської - шостий.

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Найдовший більш ніж за рік період зниження рубля пов'язаний з недоліком доларової ліквідності на ринку. За оцінкою аналітиків Deutsche Bank, $500 млн щоденних доходів втратила російська економіка в порівнянні з максимумами, показаними влітку.

Війна в Україні та крах російської економіки

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

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