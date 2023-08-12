Російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу, при цьому, за словами Мішустіна, економіка РФ "показує досить стійке зростання".

На тлі того, що російський рубль увійшов до ТОП-3 найслабших валют світу, глава уряду РФ Михайло Мішустін заявив про зростання економіки країни-агресора.

Як повідомляють РосЗМІ, за словами Мішустіна, економіка РФ "адаптувалася до поточних викликів і показує досить стійке зростання". "За підсумками першого півріччя ми вийшли на позитивні значення за всіма ключовими показниками", - заявив Мішустін.

За його словами, ВВП агресора за оцінкою Мінекономрозвитку збільшився на 1,5%, а в другому кварталі поточного року – на 4,6%. "Динаміка в промисловому виробництві була ще більш активною. За підсумками першого півріччя вона додала близько 2,5%", - заявив Мішустін.

"Важливо зберегти високі темпи зростання", - зазначив Мішустін.

Визнання рубля однією з найслабших валют світу.

Рівно через рік після вторгнення РФ в Україну, 24 лютого 2023 року російський рубль впав до мінімуму за останні 10 місяців.

6 квітня 2023 року вперше за рік російський рубль впав до рекордного мінімуму з квітня 2022 року.

7 квітня 2023 року російський рубль пробив річний мінімум.

9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

Валюта країни-агресора, за темпами падіння обігнала навіть турецьку ліру. При цьому падіння валюти триває.

У Центробанку агресора заявили, що падіння російської валюти пов'язане зі скороченням експорту і одночасним розширення імпорту. Валюта агресора впала в ціні майже вдвічі порівняно з торішнім піком контролю над капіталом на тлі збільшення державних витрат, падіння доходів від енергетики і прагнення росіян розміщувати кошти на зарубіжних рахунках.

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