Більше падіння валюти агресора було зафіксовано лише у березні 2022 року, коли російський рубль впав до позначки 107 рублів за долар.

На тлі того, що російський рубль обвалився до позначки 100 рублів за долар росіяни зіткнулися зі зростанням цін на всі товари.

Про це заявив економіст Ігор Ліпсіц, зазначивши при цьому, що зростання цін в Росії неминуче і на даний момент абсолютно всі постачальники товарів вже заявили про те, що ціни будуть переглянуті в бік підвищення, оскільки всі вони прив'язані до курсу долара і євро.

"У домогосподарствах відбувається зростання цін, тому що коли у вас дорожчає долар і євро, у вас дорожчають товари, які закуповуються за кордоном. Всі імпортні товари подорожчають. Всі постачальники імпортних товарів вже попередили про підвищення цін", - заявив експерт.

На його думку підвищення торкнеться всіх груп техніки та продовольчих товарів.

"Також зростуть витрати у компаній, які виробляють товар всередині Росії, але використовують імпортні комплектуючі... всі російські родини відчують зростання цін, буде прискорення інфляції", - заявив експерт.

На думку економіста громадяни країни-агресора зіткнуться зі зростанням цін на абсолютно всі товари.

"У Росії подорожчає все: і холодильники, і телевізори, і китайські автомобілі. По відношенню до юаня ми бачимо 30-% здешевлення рубля, відповідно ціна теж зросте. Все що ввозиться буде дорожчати. Причому далі буде тільки дорожче", - заявив експерт.

Економіст також не виключає що Центробанк РФ підвищить ставку на 1-2% і уряд РФ "тихо за лаштунками" змусить великих експортерів продати певну частину валюти.

Крах російського рубля

9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

12 серпня 2023 року рубль обвалився до 100 одиниць за долар. Більше падіння було зафіксовано тільки в березні 2022 року, коли Російський рубль впав до позначки 107 рублів за долар.

15 серпня 2023 року російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку. Рада директорів "Банку Росії" на екстреному засіданні ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункту – з 8,5% до 12% річних.

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