Зазначається, що ослаблення рубля позитивно позначиться на держбюджеті РФ.

Російський рубль рухається до позначки 100 за долар. Зазначається, що ослаблення рубля зараз не викликає занепокоєння і піде на користь бюджету країни на тлі планів зі збільшення видатків у 2025 році.

Видання Bloomberg пише, що Банк Росії покладається на міжбанківські операції для розрахунку курсу рубля відтоді, як Московська біржа призупинила торги доларами і євро через санкції США. Каральні заходи посилили дефіцит іноземної валюти, і, за даними центробанку РФ, рубль зараз приблизно на 9% слабший, ніж в останній торговий день. 12 жовтня закінчився термін, встановлений США для припинення операцій на біржі.

За той самий період рубль знизився щодо китайського юаня, який став основною альтернативою валютам, які Кремль вважає "токсичними". Російська валюта впала на 11% щодо юаня на Московській біржі до 13,26 - найнижчого рівня з травня.

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Минулого року російська валюта двічі долала позначку в 100 рублів за долар. Центральний банк відреагував на це підвищенням ключової процентної ставки на 350 базисних пунктів на екстреному засіданні в серпні 2023 року. Потім у жовтні уряд запровадив більш жорсткі заходи контролю за рухом капіталу, вимагаючи від 43 груп експортерів репатріювати 80% валютного виторгу і майже весь продати за рублі на внутрішньому ринку.

Прогнози Міністерства економіки свідчать, що уряд планує ослаблення валюти: чиновники очікують, що 2025 року за долар даватимуть у середньому 96,5 рубля порівняно з 91,2 цього року.

"Нещодавнє ослаблення рубля відображає труднощі із зовнішньоторговельними платежами, з якими стикаються імпортери та експортери", - каже Дмитро Польовий, директор з інвестицій московської компанії "Астра Ессет Менеджмент".

Компанії отримують менше іноземної валюти і відчувають більше проблем з її поверненням до Росії з таких країн, як Китай і Туреччина. У відповідь на це уряд пом'якшив заходи, які підтримували рубль - обов'язкову конвертацію експортної виручки знизили вдвічі - до 25% з 50%. Це послідувало за рішеннями про зниження вимоги про репатріацію виручки до 60% у червні, а потім до 40% місяцем пізніше.

За даними Банку Росії, у вересні продажі валюти найбільшими російськими експортерами скоротилися на 30% порівняно із серпнем, оскільки дедалі більша частка розрахунків здійснювалася в рублях.

Зі свого боку Наталя Мільчакова, аналітик Freedom Finance Global в Казахстані, зазначила, що банку доведеться використовувати грошово-кредитну політику, щоб компенсувати побічний збиток від слабкого рубля у вигляді високої інфляції.

Санкції проти Росії та курс рубля - останні новини

12 червня Московська біржа потрапила в "чорні списки" Мінфіну США зі своїми ключовими розрахунковими струтурами - НКЦ і Національним розрахунковим депозитарієм. Наступного дня на біржі зупинилися торги доларом США, євро і гонгонгським доларом, а Центробанк почав встановлювати офіційні курси за угодами позабіржового ринку.

Варто зазначити, що рубль різко реагував на будь-які позаштатні ситуації в Росії. Так, через захід бійців ЗСУ на територію Курської області російська національна валюта обвалилася до 90,30 за долар, що стало найнижчим рівнем з травня.

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