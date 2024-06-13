Курс рубля досяг "червоної лінії" після того, як США 12 червня оголосили про нові санкції. При цьому на 15% обвалилися акції Московської біржі.
За інформацією telegram-каналу Baza, курс купівлі долара зріс до 100 рублів у московських обмінниках.
Якщо до введення нових санкцій курси обмінників відрізнялися від торгів на Мосбіржі приблизно на 1 рубль, то зараз різниця зросла до 5 рублів і більше.
Курс долара в Росії:
- Внешфінбанк - 102 рубля за долар;
- Авангард - 96 рублів;
- Трансстройбанк - 95,8 рублів.
При цьому акції Мосбіржі після оголошення про тимчасове зупинення торгів доларами і євро обвалилися і втратили близько 15%. Крім того, Т-банк (колишній Тінькофф) навіть тимчасово закрив біржу.
Також повідомляється, що брокерська компанія "Фінам" на час заблокувала виведення валюти з рахунків.
"Нам знадобиться певний час, щоб отримати дані від біржі про обсяг заблокованих коштів, провести внутрішні розрахунки і вжити необхідних заходів, щоб інвестори отримали можливість розпоряджатися своїми коштами", - заявили в компанії.
Варто зазначити, що "Фінам" - одна з найбільших у Росії брокерських компаній і працює на Московській біржі.
Що кажуть у Центробанку РФ
Центробанк Росії запевнив, що "компанії і громадяни можуть продовжувати купувати і продавати долари і євро через російські банки", а кошти в доларах і євро "на рахунках і вкладах громадян і компаній залишаються збереженими".
Росіянам пообіцяли, що курс рубля залишиться єдиним і ринковим, а зміниться лише коло даних для його розрахунку. У регуляторі заявили, що біржова торгівля валютою не є необхідністю для конвертованості рубля і вільного обігу іноземної валюти.
У банку зазначили, що курс рубля визначається балансом попиту і пропозиції від зовнішньоторговельної діяльності і тому не залежить від торгового майданчика.
"Слід зазначити, що і міжнародний валютний ринок, і внутрішні валютні ринки більшості країн світу є саме позабіржовими", - вказали в російському Центробанку.
Санкції проти Мосбіржі - що відомо
12 червня США оголосили про нові санкції проти Російської Федерації. Цього разу під "каток" потрапили фізичні та юридичні особи в РФ і третіх країнах, які допомагають підтримувати війну проти України.
Обмеження ввели і щодо Московської біржі, тим самим заблокувавши її можливість проводити торги доларом і євро. У зв'язку з цим Мосбіржа оголосила про припинення з 13 червня торгів доларами і євро.