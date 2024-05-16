Продати долар можна в середньому за курсом 39,50 грн, євро – 42,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 16 травня, залишився на рівні 40,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і складає 43,33 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,70 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 40,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,88 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 43,40 грн/євро (курс продажу – 43,23 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 15 травня, залишився на попередньому рівні – 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора подорожчав на 10 копійок – до 43,35 грн за євро.

Національний банк України встановив на четвер, 16 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,58 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,85 грн/євро, тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

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