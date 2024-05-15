Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,85 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 16 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,58 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,85 грн/євро, тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,58/39,60 грн/дол., євро – 42,87/42,87 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 5 копійок і складає 40,02 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,91 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 8 копійок і складає 43,35 грн/євро (курс продажу – 43,18 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 15 травня, залишився на попередньому рівні – 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 43,35 грн за євро.

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