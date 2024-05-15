Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,00 грн, євро – 43,29 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 15 травня, залишився на попередньому рівні – 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 43,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн, євро - за курсом 42,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і становить 40,00 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний і становить 43,29 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 5 копійок і складає 40,02 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,91 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 8 копійок і складає 43,35 грн/євро (курс продажу – 43,18 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 15 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,68 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,83 грн/євро, тобто гривня знизилася на 8 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Вас також можуть зацікавити новини: