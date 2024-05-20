У 'ПриватБанку' подорожчав долар: курс валют на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро – 43,29 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 20 травня, зріс на 5 копійок – до 39,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 43,45 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,35 грн, євро – за курсом 42,45 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і становить 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний - 43,29 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 10 копійок і складає 39,98 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,89 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 43,45 грн/євро (курс продажу – 43,30 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 20 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,43 грн/дол., таким чином, гривня залишилася на рівні попереднього показника. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,75 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

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