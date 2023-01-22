Курс євро сьогодні становить 43,10 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні залишився на рівні показника попереднього дня – 40,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився і становить 43,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн/дол., євро – 42,10 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,98 грн.

Курс валют в Україні: прогнози

З 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

За словами кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, у січні-лютому готівковий курс гривні може ослабнути до 41-42 гривень за долар.

Фінансовий аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що наявний курс долара у січні 2023 року в банках перебуватиме в межах коридору від 39,20 гривень до 41,50 гривень, а курс євро - від 41,20 до 43,30 гривень.

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