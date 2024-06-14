Продати долар можна в середньому за курсом 40,50 грн, євро – 43,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 14 червня, зріс на 15 копійок і складає 41,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,45 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,70 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 12 копійок і складає 41,05 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,92 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 44,45 грн/євро (курс продажу – 44,28 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 14 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,69 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 25 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом офіційного курсу долара в Україні.

Учора, 13 червня, курс долара до гривні у "ПриватБанку" зріс на 5 копійок – до 40,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж подорожчав на 10 копійок і складав 44,45 грн за євро.

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