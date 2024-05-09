Продати долар можна в середньому за курсом 39,30 грн, євро – 42,25 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 9 травня, зріс на 5 копійок – до 39,80 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,25 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 39,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,78 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 8 копійок і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 9 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,38 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,32 грн/євро, тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозувала, що готівковий курс долара в Україні поточного тижня до 10 травня коливатиметься в межах діапазону 39,60 - 40,30 грн/дол. На думку експертки, найближчими днями на міжбанку слід очікувати зростання попиту на іноземну валюту.

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