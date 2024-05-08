Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,32 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 9 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,38 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта незначно подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,32 грн/євро, тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,39/39,41 грн/дол., євро – 42,31/42,33 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 8 травня, знизився на 5 копійок і становить 39,75 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні не змінився і складає 39,75 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,65 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 1 копійку і складає 42,87 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

Нагадаємо, що голова НБУ Андрій Пишний заявив, що на валютному ринку спостерігаються коливання, але вони не створюють небезпечного тиску. Вони в першу чергу пов’язані із факторами, які існували до війни.

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