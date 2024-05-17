Продати долар можна в середньому за курсом 39,40 грн, євро – 42,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 17 травня, знизився на 10 копійок – до 39,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і складає 43,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,70 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 39,88 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок і складає 43,30 грн/євро (курс продажу – 43,10 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 17 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,43 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником. Щодо євро національна валюта, в свою чергу, не змінилася: офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,85 грн/євро, тобто гривня залишилася на попередньому рівні.

З 20 по 26 травня валютний ринок перебуватиме в стані незначних щоденних змін, хоча тижневі показники залишатимуться сталими та вельми очікуваними, прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Вас також можуть зацікавити новини: