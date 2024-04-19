Продати долар можна в середньому за курсом 39,45 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 19 квітня, зріс на 6 копійок – до 39,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 40,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,90 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав також на 15 копійок і складає 43,05 грн/євро (курс продажу – 42,85 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 19 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,60 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,28 грн/євро, тобто гривня послабилася на 22 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, ситуація на валютному ринку наприкінці квітня мало чим відрізнятиметься від подій протягом всього місяця, проте можливе короткочасне зниження курсу іноземних валют.

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