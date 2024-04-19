Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,00 грн, євро - 42,55 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 19 квітня, зріс на 15 копійок і становить 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, не змінився і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн, євро - за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 16 копійок і зрівнявся із готівковим – 40,00 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 19 копійок і становить 42,55 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 40,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,90 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав також на 15 копійок і складає 43,05 грн/євро (курс продажу – 42,85 грн/євро).

Національний банк України знову підняв курс долара до історичного максимуму, встановивши на п’ятницю, 19 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,60 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,28 грн/євро, тобто гривня послабилася на 22 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

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