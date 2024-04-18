Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,28 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 19 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,60 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,28 грн/євро, тобто гривня послабилася на 22 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,65/39,67 грн/дол., євро – 42,35/42,36 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 5 копійок – до 39,85 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 39,74 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 42,90 грн/євро, а курс продажу – 42,72 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 18 квітня, не змінився і становить 39,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, зріс на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро.

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