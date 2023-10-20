Курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 38,70 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 23 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,54 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 38,70 грн/євро, тобто гривня послабилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,52/36,54 грн/дол., євро - 38,62/38,63 грн/євро.

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20 жовтня 2023 року стало зрозуміло, що гривня зміцнюється до долара. Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 20 жовтня, зміцнився на 2 копійки – до 38,18 грн за долар в середньому по банках. Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 10 копійок і складає 40,60 грн за євро.

Як прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, курс долара наступного тижня, з 23 по29 жовтня, перебуватиме в рамках 37,5-38,5 грн/дол., і глобальні зміни на валютному ринку навряд чи можливі

За словами експерта, з часом курс долара на міжбанківському валютному ринку може дещо зрости, але не варто очікувати, що зміни будуть карколомними: зростання курсів відбуватиметься поступово, без стрибків.

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