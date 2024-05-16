Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,00 грн, євро – 43,48 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 16 травня, залишився на попередньому рівні – 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 43,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн, євро – за курсом 42,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і становить 40,00 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 19 копійок і становить 43,48 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 2 копійки і складає 40,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,88 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 43,40 грн/євро (курс продажу – 43,23 грн/євро).

Національний банк знизив ціну долара 16 травня. Так, регулятор встановив на четвер офіційний курс долара до гривні на рівні 39,58 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,85 грн/євро, тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

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