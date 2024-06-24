Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 24 червня, знизився на 5 копійок і складає 40,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 44,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,25 грн, євро – за курсом 43,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – 43,86 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 40,83 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 6 копійок – до 44,04 грн/євро (курс продажу – 43,85 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 24 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,45 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,23 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 20 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

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