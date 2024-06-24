Продати долар можна в середньому за курсом 40,40 грн, євро – 43,35 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 24 червня, знизився на 5 копійок і складає 40,85 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 44,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,35 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 40,83 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 6 копійок – до 44,04 грн/євро (курс продажу – 43,85 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 24 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,45 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,23 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 20 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Економіст Данило Монін вважає, що зниження курсу долара малоймовірне, але все ж можливість залишається. За його словами, курс долара в Україні перебуває в руках Національного банку, тому саме регулятор вирішує, що буде далі.

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