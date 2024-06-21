Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,23 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 24 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,45 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,23 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 20 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,42/40,44 грн/дол., євро – 43,23/43,24 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 40,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок - 44,10 грн/євро (курс продажу – 43,90 грн/євро).

Курс долара у "ПриватБанку" у п'ятницю, 21 червня, знизився на 5 копійок і складає 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 44,15 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що наприкінці червня курсові коливання відбуватимуться ледь не щодня, однак в нових коридорах.

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