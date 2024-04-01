Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,37 грн, євро – 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 1 квітня, знизився на 5 копійок і становить 39,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 43,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,80 грн, євро – за курсом 42,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 16 копійок і складає 39,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і становить 42,74 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 4 копійки – до 39,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,28 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 3 копійки і складає 42,90 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

Економіст Олег Устенко прогнозував, що курс долара в Україні продовжить коливатися, хоча загрози різкого зростання наразі немає. Експерт зазначив, що у державному бюджеті середньорічний курс якраз і встановлено на рівні приблизно 40 гривень за 1 долар, тому не варто очікувати якихось значних курсових коливань.

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