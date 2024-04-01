Продати долар можна в середньому за курсом 38,95 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 1 квітня, знизився на 5 копійок – до 39,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,95 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 4 копійки – до 39,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,28 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 3 копійки і складає 42,90 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 1 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,00 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 22 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,16 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку, порівняно з курсом п’ятниці.

Аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE) Валентин Літвінов зазначав, що зростання євро та долара по відношенню до гривні останнім часом пояснюється нашим торговельним та валютним балансами. Він пояснив, що наразі валюти з країни вивозиться більше, ніж завозиться, що пов'язано, в першу чергу, із затримкою допомоги від союзників.

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