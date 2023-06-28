Продати долар в середньому можна за курсом 36,78 грн, євро – 40,40 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 28 червня, послабився на 5 копійок – до 37,40 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 15 копійок і становить 41,15 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,78 грн за дол., євро – 40,40 грн за євро.

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Ситуація на валютному ринку України

Як повідомляв УНІАН, у Національному банку зазначили, що можливе припинення роботи зернової ініціативи та, як наслідок, повне блокування морських шляхів матиме негативні наслідки для українського експорту й може посилити тиск на курс гривні.

За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, курс долара в Україні до кінця поточного тижня (до 2 липня) перебуватиме в межах коридору 36,5-37,6 грн/дол. При цьому експертка не виключає пожвавлення курсового руху і зростання діапазону його коливань найближчими днями. Це пов'язано з наближенням перехідної дати перед виплатою зарплат українцям і податків.

Водночас економіст Олег Пендзин прогнозує, що курс долара в Україні до кінця літа 2023 року буде стабільним, оскільки Нацбанк досяг мети, до якої прагнув: готівковий курс долара наразі близький до офіційного курсу у 36,6 гривні.

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