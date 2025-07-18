Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,61 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 21 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,75 гривні за долар. Тобто українська валюта зміцнилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,61 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 16 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,74/41,77 грн/дол., а євро – 48,60/48,62 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,75 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,85 грн/євро, а курс продажу – 48,65 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 18 липня подешевшав на 6 копійок і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також подешевшав на 20 копійок і складає 48,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро – за курсом 47,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

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